Un membre influent du Vatican démission de la commission anti-pédocriminalité démissionne: «Ils lui font payer le prix»

Prêtre jésuite allemand, Hans Zollner, universitaire reconnu et proche conseiller du pape François, est l’un des principaux experts en matière de lutte contre la pédocriminalité au sein de l’Eglise catholique.

Créée en 2014, la commission pontificale, composée d’experts religieux et laïcs et intégrée en 2022 à la Curie, le gouvernement du Saint-Siège, a été l’objet par le passé de sévères critiques. En 2016 et 2017, deux de ses membres, le Britannique Peter Saunders et l’Irlandaise Marie Collins, avaient claqué la porte en dénonçant le manque de coopération au Vatican.