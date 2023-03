Aux Bons Villers, Ether Energy veut développer un champ agrivoltaïque sur un terrain communal d’un peu plus de 6 hectares

Quelques balises d’abord. L’agrivoltaïsme est une « discipline » récente, qui permet de conjuguer production agricole et électrique sur une même surface. Le principe est étagé : en « hauteur », un champ de panneaux photovoltaïques génère de l’électricité verte et en dessous, on cultive ou on élève ovins, abeilles, etc.

« Celui dont il est question aux Bons Villers permettrait de fournir de l’électricité verte à plus de 3.000 ménages tout en créant des activités agricoles, à savoir du maraîchage et l’élevage d’ovins avec des agriculteurs locaux et sur 100 % de la surface d’exploitation », détaille le bourgmestre Mathieu Perin (Les Engagés). Le tout sans utilisation de produits non homologués en agriculture biologique. « On veut aussi favoriser la biodiversité en prévoyant, par exemple, la plantation d’une zone boisée, en réalisant une mare ou encore en intégrant une prairie à haute biodiversité. Cette parcelle sera un sanctuaire pour la petite faune et la petite flore », insiste le bourgmestre bonsvillersois. Enfin, pour limiter l’impact visuel, des haies viendront ceinturer ce champ photovoltaïque.

Ouvert aux citoyens

Le projet sera aussi ouvert à la participation citoyenne. La population pourra prendre des parts à hauteur de 20 % dans ce projet, dont l’investissement total tourne autour de 5 millions d’euros. Chacun y trouvera sa part avec la production d’une énergie éco-responsable et moins chère tout en créant des activités agricoles durables.

Ce jeudi 30 mars, à 20 heures, à l’administration communale, Ether Energy viendra présenter son projet au public. Cette première version pourra être amendée, affinée, complétée, avant qu’Ether Energy n’engage la procédure pour l’obtention des permis. La partie ne sera pas facile. « Il existe des résistances… Mais l’urgence climatique est là. Le tout à l’éolien, les citoyens n’en veulent plus. On ne peut pas se contenter de tout refuser : il faut oser présenter des alternatives. Ce projet agrivoltaïque en est une : nous mettons à profit des ressources foncières pour réduire notre impact carbone, tout en les valorisant sur le plan de l’agriculture durable… »