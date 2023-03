Joe Biden appelle à l’unité face au déclin de la démocratie

Le sommet doit oeuvrer à «tenir la Russie responsable» de la guerre en Ukraine et «montrer que les démocraties sont fortes et déterminées», a déclaré le président démocrate lors d’un bref propos introductif mercredi matin.

La démocratie «est attaquée» et il faut la «relancer», a déclaré le président sud-coréen Yoon Suk Yeol, l’un des co-organisateurs de ce sommet principalement virtuel avec le Costa Rica, les Pays-Bas et la Zambie. Et si les craintes viennent pour beaucoup des ambitions de la Chine et de la Russie, les démocraties elles-même sont aussi sous pression.