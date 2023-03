«Wellmania»: Celeste Barber a un mois pour retrouver la santé dans cette série drôle, feel good et body positive Révélée au monde entier par ses parodies de célébrités, Celeste Barber est la tête d’affiche de « Wellmania », une série à son image : drôle, feel good et body positive. C’est dispo sur Netflix. Netflix

D’Instagram à Netflix, il n’y a qu’un pas pour Celeste Barber. Surtout connue pour ses imitations délirantes de people à la pointe de la mode, l’humoriste 2.0 devient ainsi, à son tour, une star planétaire. Dès mercredi, celle que les Australiens ont découverte entre 2005 et 2009 dans la série médicale « All Saints » sera à retrouver dans « Wellmania », une comédie réjouissante dans laquelle la fameuse Celeste s’affiche… sans filtre. Sa marque de fabrique ! de videos Tirée d’un livre de Brigid Delaney, cette nouvelle création originale en huit épisodes d’une trentaine de minutes rapporte les tribulations hautes en couleur de Liz, une critique culinaire hyperactive dont le mode de vie se résume à « vivre vite, mourir jeune ». Malheureusement pour elle, un contretemps l’oblige à revoir sa devise. Pour rentrer à New York et décrocher le job de ses rêves, Liz doit alors se refaire une santé à Sydney, où elle se retrouve coincée après s’être fait voler ses papiers d’identité lors d’un aller-retour express au pays des kangourous. L’occasion pour elle de se rapprocher de sa famille et de sa meilleure amie, et de peut-être envisager l’avenir autrement.

Lire aussi Netflix Belgique: quelles sont les nouveautés sur la plateforme de streaming en avril 2023? À bas les diktats Bourrée d’autodérision, Celeste Barber est ni plus ni moins que l’assurance d’une vraie bouffée d’air frais. A l’écran comme sur ses réseaux sociaux, la comédienne prône l’acceptation de soi, et n’hésite jamais à bousculer nos idées reçues sur le corps parfait. « Ce qui m’importe, c’est de dénoncer les conneries liées à la beauté et faire rire les gens », reconnaît volontiers l’anti-it girl de 40 ans, qui aspire à décomplexer la gent féminine. « Je me sens utile quand les femmes que je rencontre, dans la rue ou après mes spectacles, me disent : Merci, vous me faites me sentir tellement mieux ou Pour la première fois en vingt ans, j’ai remis un bikini à la plage ! », confie-t-elle à Elle.fr.

Et d’ajouter dans les colonnes de « Grazia » : « Le body shaming est une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars et, malheureusement, l’argent prime sur tout le reste. Les entreprises ont peur de changer les mentalités, parce que ça fonctionne bien comme ça pour elles depuis si longtemps. Nous devons donc continuer à mettre en avant des corps différents dans les campagnes, créer une nouvelle norme. Les gens n’attendent que ça, mais ça prend du temps. C’est en train de changer, mais pas aussi rapidement que je le souhaiterais. »

Avec « Wellmania », attendez-vous donc à des formes, un parler-vrai… et des situations qui frisent parfois le ridicule. Car pour « guérir » le plus rapidement possible, Liz décide de tester toutes les thérapies alternatives, même les plus saugrenues. Reste à voir laquelle aura les effets escomptés ! Et sa méthode pour se sentir bien, à Celeste ? « Ne pas suivre sur Instagram les personnes qui vous font douter de vous-même. Sinon, vous êtes assis là, à 2h du matin, à faire défiler toutes ces photos… tout s’ancre dans votre esprit sans que vous ne vous en rendiez compte, et votre moral prend un coup », lâche-t-elle sans détour. « Et continuez à faire ce que vous voulez, parce que tout le monde s’en fout ! »