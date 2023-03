Prenez rendez-vous à la police Botha, en quelques clics dès ce lundi

Nouveauté à la zone de police Botha. À partir de ce lundi 3 avril, tout citoyen pourra prendre rendez-vous lui-même afin de déposer plainte dans le commissariat de son choix et aux dates et heure qu’il souhaite. L’application « Appoint » vient d’être mise en place sur le site de la police et les sites des différentes communes de la zone.

Pour avoir un rendez-vous, il suffit de choisir le motif de la plainte et le créneau horaire. Le citoyen recevra alors des explications sur ce qu’ils doivent emporter avec eux au commissariat. Le rendez-vous est ensuite fixé, indiqué dans l’agenda des policiers et confirmé par mail au citoyen.