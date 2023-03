«J’irai au bout de mes rêves», une conférence-spectacle sur l’intelligence émotionnelle au Delta de Namur

Une conférence-spectacle sur l’intelligence émotionnelle se tiendra ce vendredi 31 mars à 20h, au Delta de Namur. Dans « J’irai au bout de mes rêves », Valentine Anciaux et Stéphanie de Schaetzen, les co-fondatrices de Psychoéducation, donneront leurs trucs et astuces pour traverser plus facilement la vie.

Au travers d’échanges ludiques et d’anecdotes authentiques, le public découvrira comment réguler les tempêtes émotionnelles et à comprendre les autres pour mieux vivre ensemble. « C’est un dialogue écrit qui facilite l’interaction, où chaque thématique abordée est jalonnée de récits personnels. Le langage corporel est plus important, la musique et la danse très présentes. Tout ça dans le but d’injecter du fun, car le message gagne en force lorsque celui qui le reçoit s’amuse », souligne Stéphanie Schaetzen.