Pensions à la Chambre: le bureau décide de récupérer les compléments de pension indûment versés, «nous ne laisserons pas sans suite ce dossier»

C’est ce qu’a annoncé la présidente, Eliane Tillieux (PS) dans un communiqué. Ce faisant, il veut obtenir « le plus rapidement possible » la récupération des montants indûment versés tant aux anciens fonctionnaires généraux qu’aux anciens présidents de l’assemblée. Les procédures administratives de récupération des indus seront engagées à cette fin.

« Aujourd’hui, le Bureau de la Chambre a mis un terme à des décisions illégales et inadmissibles ! Notre institution se doit d’être exemplaire, encore plus en ces temps complexes de crises et de défiance envers l’État. La décision prise ce jour est un signal clair : nous ne laisserons pas sans suite ce dossier et entamons les procédures pour la récupération des montants indus », a souligné Mme Tillieux.