Colfontaine s’oppose aussi au projet d’usine de recyclage de plomb Envirolead: «Il est de notre devoir de dire stop!»

Le conseiller communal C Plus, Lionel Pistone, a même proposé une suspension de séance de 10 minutes pour ratifier une motion et pouvoir la voter immédiatement. Finalement, le bourgmestre a calmé le jeu, préférant laisser du temps pour être certain que tout soit correctement rédigé.

