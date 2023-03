Charles III en Allemagne pour sa première visite à l’étranger comme roi: «Un nouveau chapitre»

«Aujourd’hui, six ans après que le Royaume-Uni a commencé à quitter l’Union européenne, nous ouvrons un nouveau chapitre dans nos relations», a déclaré le président allemand Frank Walter Steinmeier en accueillant le roi et son épouse Camilla au château de Bellevue.

de videos

Plus tôt, l’avion royal a atterri à l’aéroport international de Berlin, où le roi et la reine consort ont été accueillis par 21 salves de tir, le survol de deux Eurofighter et une haie d’honneur militaire.