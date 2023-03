«J’ai choisi de survivre, pas question que cela me tue»: Jeremy Renner témoigne pour la première fois à la télévision après avoir été écrasé par son chasse-neige (vidéo)

Le 1er janvier dernier, Jeremy Renner faisait la Une de l’actualité. L’acteur américain s’était fait écraser par son chasse-neige de sept tonnes, alors qu’il était en train de déneiger son allée. Trois plus tard, après 30 fractures et plusieurs opérations, Jeremy Renner marche à nouveau, aidé d’un dispositif gonflable, comme il le montrait fièrement sur Instagram et Twitter il y a quelques jours.

Face à l’acteur de « Hawkeye », Diane Sawyer énumère ensuite les nombreuses blessures de Jeremy Renner : « Huit côtes cassées à 14 endroits. Genou droit, cheville droite, tibia de la jambe gauche, cheville gauche, clavicule droite, et épaule droite cassés. Visage, orbite, mâchoire, mandibule cassés. Poumon effondré… » Jeremy Renner se demande alors : « A quoi va ressembler mon corps ? Est-ce que je vais juste être une colonne vertébrale et un cerveau, comme une expérience scientifique ? »

Jeremy Renner versera quelques larmes lorsque Diane Sawyer révèle qu’il a dit à sa famille « je suis désolé » en langue des signes, au moment de l’accident.

Dans une autre courte séquence, Jeremy Renner évoque sa combativité face au drame : « J’ai choisi de survivre. Ça ne va pas me tuer, pas question. J’ai perdu beaucoup de chair et d’os dans cette expérience, mais j’ai été ravitaillé et rempli d’amour et de titane. »