Il n’y aura pas de révocation du comité R, annonce la Chambre

Le président du Comité R Serge Lipszyc ainsi que ses deux adjoints semblaient sur la sellette en début d’année si on en croit une note confidentielle des services juridiques de la Chambre du mois de décembre et dont l’objet visait une «procédure éventuelle de révocation» des membres du comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité (Comité R), l’organe de surveillance de la Sûreté de l’État et du service de renseignement de l’armée (SGRS).

Cette note destinée à la commission parlementaire d’accompagnement du comité R détaillait en 14 pages comment ladite commission pourrait préparer une procédure de révocation.