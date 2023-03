La chocolaterie «C Comme» de Dottignies invitée à exposer son œuf géant aux côtés des plus grands maîtres en la matière

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Bel’Oeuf, c’est le nom de l’expo qui a ouvert ses portes ce 28 mars à Bruxelles, au sein du prestigieux palace Amigo, à deux pas de la Grand-Place de Bruxelles. Un écrin de choix pour des produits d’exception, puisque ce sont les chocolatiers les mieux côtés du pays, et donc à la renommée internationale, qui y ont amené leurs réalisations. Et un des œufs XL exposés arrive tout droit de Dottignies, de l’atelier du magasin C Comme.