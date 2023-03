Aviron: édition record pour l’Handicap de printemps du RNCSM

191 rameurs et 60 bateaux, la 13e édition de l’Handicap de Printemps organisée par Royal Nautique Club Sambre et Meuse dimanche dernier est celle de tous les records en termes de chiffre. « On a dû limiter les inscriptions, c’est une première », précisent les responsables du club au sujet de cette course de 5 km entre La Plante et Wépion où l’on retrouvait une vingtaine d’affiliés du club mosan mais aussi plusieurs rameurs étrangers.