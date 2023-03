Concerts, apéro, folklore… Voici les activités du printemps et de l’été au Rœulx!

Le 14 avril, place à l’édition de printemps du Comptoir Rhodien. Une belle occasion de découvrir les artisans, producteurs et commerces de l’entité. On y trouvera fruits et légumes, miel, fromages, charcuteries, textiles, accessoires et bien plus encore…

Le 21 mai, un guide vous emmènera en promenade à la découverte du joli village de Mignault, de ses vieilles censes parfois plusieurs fois centenaires et de ses rues au nom évocateur de résistants morts pour la Patrie (12km). Inscription obligatoire et autres balades à découvrir sur www.leroeulxtourisme.be

En juin

Jeudi 22 juin, place au Concert de l’Atelier chant « 22 kara ». De joyeux « amateurs », accompagnés de musiciens professionnels. Vous aussi, cher public, serez invité à venir pousser la chansonnette en leur compagnie. Dès 20h, rue d’Houdeng 27.

En juillet

La journée sportive des Ascenseurs de Thieu aura lieu le 9 juillet. Au programme : course nature adulte (10h30 – 9€) et enfant (14h), marche (de 8h à 18h). Chaque participant contribuera au projet de reforestation du Bénin lancé par l’ASBL Graines de Vie. Inscription préalable : www.jsat.be

Le 16 juillet, c’est balade accompagnée pour découvrir les ouvrages d’art des voies navigables (pont-levis, écluses, ascenseurs…) et déambuler sur les chemins de halage (8,4 km).

D’autres balades sont prévues dès avril. - D.D.

En août

Les amateurs ne pourront pas manquer le concert GoldmanMania, le 12 août au stade de football. 7 artistes interprètent les plus grands titres Jean-Jacques Goldman, l’artiste préféré des Français et des Belges.

Pour les amateurs de Jean-Jacques Goldman. - A.V.

Le Festival des Ballons et des Ailes, ce sera le 13 août pour une version étoffée du traditionnel challenge de montgolfières organisé dans la Cité princière depuis plus de 30 ans. Au programme : aéromodélisme, survols acrobatiques d’avions, envol de montgolfières, ateliers créatifs pour les enfants, animations déambulatoires, spectacles et aussi bars et petite restauration.

Dissocié du carnaval... - J.L.

Mister Cover sera en concert le 14 août au stade de football pour un voyage dans l’univers du rock, de la soul, de la chanson française et de la pop des années 50 à nos jours.

Les carnavals

On ne les oublie évidemment pas. Patiemment, tous les habitants de l’entité les ont attendus. L’éclaircie est maintenant là et la saison carnavalesque peut commencer. À Gottignies, ce sera les 1er et 2 avril, suivi de Mignault, du 22 au 24. Ensuite, c’est autour de Thieu de vibrer, du 21 au 23 mai.