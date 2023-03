Un rapport du Sénat américain accuse Credit Suisse de complicité d’évasion fiscale, «la plus grosse violation aux règles»

Au total, la commission estime à plus de 700 millions de dollars le montant total reconnu par la banque comme étant en violation des conditions de l’accord de 2014.

«Au centre de cette enquête, on retrouve des banquiers suisses cupides et des régulateurs qui n’ont pas fait leur travail et le résultat prend l’apparence d’une conspiration massive et toujours en cours afin de permettre à de très riches citoyens américains de ne pas payer leurs impôts et d’arnaquer leurs concitoyens», a accusé le président de la commission, le sénateur Ron Wyden.

La commission accuse Credit Suisse de ne pas avoir respecté les termes de l’accord et d’avoir participé à «potentiellement la plus grosse violation aux règles en la matière de l’histoire des Etats-Unis». En outre, la commission pense que la haute hiérarchie de la banque était au courant.

«La nouvelle équipe dirigeante a coopéré avec la commission. Notre politique claire est de fermer les comptes non déclarés identifiés et de sanctionner tout employé n’ayant pas appliqué les règles de notre établissement en la matière. Credit Suisse coopère également activement avec les autorités américaines sur les points restant à régler», a assuré la banque suisse dans une déclaration envoyée à l’AFP.

La commission sénatoriale estime par ailleurs que d’autres banques suisses pourraient être impliquées, citant notamment UBS et PKB Privatbank, ainsi que la banque israélienne Leumi.