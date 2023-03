Crise de l’accueil: tous les biens listés au cabinet ne doivent pas être vendus publiquement pour Nicole de Moor

En raison de la pénurie persistante de places d’accueil dans le réseau d’asile, le gouvernement a été condamné à de nombreuses reprises ces derniers mois. Cela s’est traduit par de nombreuses astreintes qui, selon Nicole de Moor, s’élèvent désormais à 168 millions d’euros.

Le secrétaire d’État ne payant pas, un huissier est venu à son cabinet en février dernier pour dresser une liste de biens non indispensables à son fonctionnement. Ceux-ci peuvent donc être saisis et éventuellement revendus publiquement. On parle de chaises, de tables, de bureaux et d’armoires.