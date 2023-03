Un aide-soignant d’une maison de repos à Wavre se dit victime de discrimination après son évaluation de... 49,5/100: «Moi, je veux juste terminer ma formation»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Moustapha Barro est en contrat de remplacement à la maison de repos La Closière, à Wavre, depuis un peu plus de trois ans. Il y travaille comme aide-soignant, mais depuis l’année dernière, il aimerait terminer sa formation pour devenir infirmier et pouvoir prodiguer les soins aux résidents. Mais, la direction semble s’opposer fermement à cette volonté. « Pourtant, tous mes autres collègues dans le même cas ont pu retourner à l’école », se désole Moustapha. Cette formation ne coûte rien à la maison de repos et est prise en charge dans le cadre de la « formation 600 », à laquelle Moustapha est éligible. « Donc ce n’est même pas une question de budget », assure-t-il.