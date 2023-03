La Ville de Visé recherche des étudiants pour le projet «Été solidaire»

Le projet « Été solidaire » est organisé à Visé du 10 juillet au 25 août. La Ville recrute des étudiants de 15 à 21 ans, domiciliés à Visé, dynamiques et motivés, qui souhaitent être actifs dans leur quartier durant une période de 10 jours à raison de 7h par jour et d’une rétribution de 7 €/h. « L’objectif est d’améliorer l’environnement et le cadre de vie des quartiers, d’apporter une aide aux personnes en difficulté, d’apporter un « plus » à la collectivité et de découvrir un travail valorisant », indique Nadine Lach, échevine de la Vie sociale de Visé.

Les étudiants intéressés doivent envoyer leur c.v. et leur lettre de motivation avant le 28 avril à Nadine Lach, rue du Collège, 31 à 4600 Visé ou par mail à l’adresse delphine.clairfays@vise.be en indiquant leurs disponibilités. Infos au 04/374.85.61.