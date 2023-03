Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La première phase du plan Good Move ixellois a été mise en place en octobre dernier. Si on a beaucoup parlé de la mise à sens unique de la rue Gray (à hauteur des 2 ponts), on a moins parlé de la fermeture de la rue de Hennin, de et vers la chaussée d’Ixelles. Et pourtant, cette fermeture entraînerait un problème très concret, non résolu à ce jour. « Outre les différentes critiques que nous avons déjà formulées quant à l’enclavement des riverains et aux détours conséquents effectués pour se déplacer dans cette zone, cette situation n’est pas sans entraîner d’autres difficultés notamment pour les camions de livraison du Delhaize situé en plein cœur de celle-ci », a lancé récemment Gautier Calomne (MR) en interpellant le collège au conseil communal.