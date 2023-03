L’étonnante reconversion de Georges Grün: l’ancien Diable rouge est désormais guide de pêche en République dominicaine... et poste des vidéos de sa passion sur Youtube!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La vie offre parfois de ces surprises. Voilà ce que s’est dit Andy Arif, un journaliste free-lance roumain. L’homme est un grand passionné de pêche. Il tient d’ailleurs un site à son nom où il ne parle que de ça. Andy pêche partout où il peut, que ce soit dans le grand Danube ou en Norvège. Là, cet hiver, il s’est offert une petite folie. Avec son matériel, il voulait pêcher le tarpon dans les eaux couleur turquoise et limpides de la République dominicaine.

Il n’est pas impressionnant, le poisson du beau Georges? - Facebook/Andy Arif

Comme tout bon journaliste qui se respecte, il s’est beaucoup documenté avant de s’envoler. Il a vu que « the place to be » était Punta Canta. Là, il y a facilement moyen de pêcher le tarpon sans devoir aller en haute mer. Andy précise qu’il a le mal de mer. Un comble quand on aime taquiner le poisson !