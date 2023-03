Les voleurs forcent les portes d’une habitation pour piquer des consoles de jeux à Lierneux

Ce mercredi matin, un ou des voleurs se sont introduits dans une habitation de Lierneux, Sur Les Fontaines, aux alentours de 10 h 25. La porte à l’avant et celle à l’arrière de l’habitation ont été fracturées, ce qui est déjà un peu surprenant. Mais ce qui l’est plus encore, c’est que ce sont uniquement des consoles de jeux qui ont été emportées. « Il semblerait que les voleurs ont été dérangés par le retour du fiston à la maison. » Est-ce qu’ils n’ont pas eu le temps de fouiller la maison ou bien visaient-ils les consoles au lieu du numéraire et des bijoux habituellement prisés ? La question reste entière.