Le cri de détresse de Mirella et Ludmilla à Mons: commerçantes, elles doivent fermer à cause du chantier au square Roosevelt

« Tout est bloqué, on ne sait pas accéder à mon commerce. J’ai dû fermer depuis mardi, je ne sais pas comment je vais payer mon loyer ! », s’exclame Mirella Stivaletta, désespérée. La gérante de la brasserie l’Express, âgée de 57 ans, n’a pas eu le choix : le chantier du square Roosevelt, combiné à celui de la place de la gare, a créé un véritable dédale de déviations et de culs-de-sac pour les piétons. C’est dans l’un de ceux-ci que se situe l’Express, au croisement entre la rue de la Houssière et la place Léopold.