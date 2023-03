World of Mind, le nouveau musée à Tour & Taxis qui fait perdre ses repères: «On défie le cerveau à travers les illusions»

« Les illusions sont un vecteur pour parler du cerveau, elles ne sont pas une fin en soi. Notre atout est de défier le cerveau. Il y a l’aspect ludique mais on va plus loin. On essaye que le savoir s’invite aussi et que les visiteurs ressortent en réfléchissant », explique Henry Dupuis, scénariste des expositions à Tempora, qui se présente comme un « raconteur d’histoires ».

Tout est fait pour « déstabiliser » et montrer la différence entre le réel et la réalité. « Chaque cerveau fonctionne différemment et réagit différemment. Tout le monde ne vivra pas la même expérience », indique Raphaël Remiche, directeur de Tempora.

Illusions d’optique, auditives, tactiles, olfactives et gustatives, le Wom sollicite tous les sens : perdre ses repères dans une salle blanche comme si on était dans le brouillard de l’Antarctique, deviner quel cube est le plus lourd, changer de taille dans une pièce, etc. Tout a été conçu selon trois critères : interactivité, immersion et ludique.

« Il faut que les visiteurs soient constamment sollicités et en interaction avec l’illusion. On ne voulait pas travailler uniquement sur les illusions d’optique. Donc, on a créé une ambiance pour plonger dans l’illusion. Enfin, l’illusion ne fonctionne pas avec tout le monde mais toutes celles qu’on a retenues fonctionnent sur la majorité », précise Ophélie qui travaille sur le projet depuis trois ans.

Chaque expérience est accompagnée d’explications pour comprendre ce qui se passe. Le professeur Steven Laureys, neurologue belge, intervient dans des vidéos, accompagné de sa fille Clara. « Avec ce dialogue père-fille, on veut démystifier le monde scientifique et prouver que c’est à la portée de tous », précise Clara Laureys.

« Le cerveau nous trompe »

Des personnes sont présentes pour guider, expliquer et aussi prendre des photos car certaines expériences conviennent parfaitement pour Instagram. « Quand le cerveau reçoit des informations qu’il n’a pas l’habitude d’avoir, il compense les lacunes qu’on voit. Il reconstitue souvent beaucoup de choses. Le cerveau nous ‘trompe’ mais pas par ‘méchanceté’ », pointe Henry Dupuis.

Le musée est permanent mais les expériences changeront. « Le week-end, des magiciens seront présents car la magie est le comble de la tromperie du cerveau », souffle Henry Dupuis.

Ce n’est pas par hasard que le Wom se retrouve à Tour & Taxis. « On a commencé ici il y a 20 ans avec notre première grande exposition qui était sur Einstein. Avec le temps, on a vu le site revivre. On a toujours eu foi dans ce lieu qui est en train de devenir un lieu de culture à Bruxelles », termine le scénariste. La boucle est bouclée.