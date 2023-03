LaMeuse Foot spéciale fusion | Jean-Marc Fortin (Solières) et Alain Rorive (Huy) se sont confiés dans notre studio (vidéo)

de videos Toute grande décision entraîne une dose d’inquiétude et ne fait jamais l’unanimité. Mais la création de l’Union Hutoise était devenue indispensable si on en croit Alain Rorive, directeur sportif du RFC Huy qui poursuivra dans le même rôle. « Cette fusion était inéluctable. Si on laissait les choses telles quelles, dans deux ans il n’y avait plus aucun club à Huy. » Nos deux invités n’ont éludé aucun sujet, même les plus tendus comme le choix du staff, Pascal Bairamjan et David Pauly ayant été préférés à Manu Papalino et ses adjoints. « Humainement parlant, j’ai passé une saison et demie avec Manu (Papalino), c’est un garçon très attachant qui a fait du très bon travail. C’est une des décisions les plus difficiles qu’on ait dû prendre au sein du club depuis des années. Mais on a estimé que le staff de Solières, qui possède le diplôme UEFA A et réalise lui aussi du très bon travail, pouvait porter notre projet de maintien en D2 ou de remontée en D3 en cas de descente. Dans les discussions, on est allé directement vers ça et même si ça n’a pas facile, je suis convaincu qu’on a fait le choix », analyse Alain Rorive.

« Je suis persuadé qu’on va se sauver » La situation des deux clubs à la sortie d’un week-end noir pour le football hutois, aussi. « Je suis allé au match à Waremme, ce qui est rare au vu de mon activité professionnelle. Le terrain était très difficile, il y avait beaucoup de vent. On fait 0-1 mais on encaisse un but. Ce partage n’arrange personne, c’est sûr que c’était pour nous un moyen de recoller. J’ai la science de la gagne, c’est vraiment une motivation développée chez moi. On est dans un trou noir, avec beaucoup d’absents, de blessures, de faits de match. On ne parvient même pas toujours à aligner quinze noms sur la feuille de match. C’est très difficile mais je reste persuadé qu’on a une équipe capable de se sauver et qu’elle va le faire », annonce Jean-Marc Fortin. « Avec l’avant-dernier budget de la série, on était sur le podium après un premier tour magnifique. Depuis la reprise, ce n’est plus trop ça. Le maintien était l’objectif, peut-être qu’il y a eu un relâchement à la trêve. Peut-être que les nombreux départs jouent aussi. D’ailleurs, je trouve dommage que certains joueurs qu’on voulait garder ne nous ont pas laissé le temps de leur expliquer en quoi consistait le projet et je remarque que la plupart des joueurs vont en provinciales », reprend Alain Rorive.

« Une tribune amovible à Solières » Dans quelques semaines, les supporters devront se partager entre le chemin de Perwez et le site Legrand. « Le souhait a tout de suite été de faire jouer l’équipe première à Solières et la P2 au Legrand, avec peut-être certains gros matches à Solières aussi », lance Jean-Marc Fortin. Une équipe espoirs va voir le jour sous l’impulsion de Yil Vitija et évoluera à Solières aussi. Les jeunes, eux, seront répartis sur les deux sites. « Les esprits chagrins trouveront toujours quelque chose à dire pour ne pas venir voir l’équipe mais on devait tous aller vers cette fusion. On parle de 500 joueurs, c’est une gestion énorme mais dans les deux clubs actuels, les gens sont de bonne volonté », rassure Alain Rorive. « L’envie est de donner une nouvelle impulsion au football hutois et de le représenter dans toute la Wallonie. L’Union Hutoise aura une vocation sportive mais aussi sociale. Avec l’aide de la ville, on va d’ailleurs voir ce qui est possible pour permettre à tous les jeunes de se rendre dans de belles infrastructures. Pour Solières, on envisage aussi une tribune amovible à côté du synthétique », ajoute Jean-Marc Fortin.

Tout ceci avec quelle équipe ? « Avant, les joueurs disaient oui assez rapidement. Maintenant, ils demandent un moment de réflexion », s’étonne Alain Rorive. « Ce n’est pas évident de rencontrer les joueurs en ne sachant pas leur dire si c’est pour la D2 ou la D3 mais on aura une belle équipe, on n’est pas inquiets », promet Jean-Marc Fortin.