Belref, la céramique industrielle «Made in Andenne»

Si l’on connaît la céramique à usage domestique ou la céramique artistique, on sait moins que cette matière comporte de nombreuses qualités pour l’activité industrielle. On citera, entre autres, bonne résistance mécanique, une faible masse volumique, une dureté élevée et une bonne résistance à l’usure. On peut y voir les raisons de l’évolution de la céramique andennaise des utilisations domestiques à une exploitation plus industrielle. 1830, la Belgique est l’un des acteurs majeurs de la révolution industrielle et se trouve en concurrence féroce avec le Royaume-Uni. La céramique industrielle est alors utilisée dans les revêtements pour les hauts fourneaux, les aciéries ou les creusets pour l’industrie du zinc et la verrerie.

La création et le développement des nouvelles entreprises ne tardent pas à modifier la cité. Parmi les modifications, on note la construction d’un pont sur la Meuse ou l’arrivée du chemin de fer. Toutes les voies d’accès, routières, ferroviaires ou fluviales sont utilisées et améliorées. Grâce à la pléthore d’usines, Andenne est rebaptisée « la Ville aux cheminées ». Et le succès économique ne tarde pas à se concrétiser sous la forme de superbes et luxueuses demeures.

En 1951, la société Belref voit le jour. Elle tire son succès de sa collaboration avec les acteurs de la sidérurgie wallonne. Malheureusement, le déclin de ces derniers provoquera la chute de l’entreprise andennaise. En 1993, après 42 ans de bons et loyaux services, Belref ferme définitivement ses portes. Elle entraînera dans sa chute les autres acteurs locaux. On se souviendra leurs apports comme les applications actuelles de la néo-céramique, de la prothèse dentaire aux boucliers thermiques des fusées spatiales, et patrimoniale. On peut revivre cette épopée industrielle grâce à l’Espace muséal andennais situé au Phare.

Si l’aventure de la céramique s’est clôturée à Andenne, l’entreprise Belref existe toujours à Saint-Ghislain. Quant au site, il reste dans le cœur des reines andennaises du shopping puisque, à l’instar de celui de l’entreprise papetière Godin, le site Belref propose aujourd’hui des logements et des commerces. La grandeur du site qui allait de l’actuel rond-point près de la rue du Centenaire jusqu’à la Meuse a permis de construire, des routes qui permettent le contournement du centre-ville et de nombreux magasins.