La Louvière vote une motion pour soutenir les travailleurs d’Avery Dennison

On sait la tendance au sein des conseils communaux à usiter la motion pour insister auprès des autorités supérieures sur une urgence ou un désaccord par rapport à un événement. « Même si cela ne sert pas directement à quelque chose, cela reste un message politique qui permet à un bourgmestre de relayer à un niveau supérieur un message pour dire que les édiles communaux sont inquiets. Malgré les limites de l’exercice, car ce n’est absolument pas contraignant, cela montre que les responsables communaux prennent les choses au sérieux », nous avait expliqué le politologue Pierre Vercauteren. Ce mardi soir, le conseil communal louviérois a voté une motion à l’unanimité afin de soutenir l’ensemble des employés et ouvriers d’Avery Dennison à Soignies qui a annoncé 245 licenciements.

« Nous demandons à la direction d’Avery Dennison d’ouvrir dans les meilleurs délais un dialogue avec les représentants des travailleurs et les autorités publiques, de demander aux gouvernements wallon et fédéral de poursuivre toutes les initiatives utiles afin de limiter au maximum la perte nette d’emploi », reprend cette motion qui demande également aux autorités supérieures de « mettre en place ces services de soutien et d’aide aux travailleurs potentiellement impactés par cette restructuration ».