Si vous en avez marre de la pluie, les nouvelles apportées par Luc Trullemans ne vont pas vous réjouir: «Ce sera le déluge vendredi et samedi!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vous aimez la pluie et vous en voulez encore ? Selon Luc Trullemans, on n’en a pas fini avec les précipitations. Bien au contraire ! Depuis le début de ce mois, 99,2 mm ou 99,2 litres par mètre carré de précipitations ont été récoltés à Uccle alors que la moyenne, pour un mois de mars normal, est de 59,3 mm ! On est loin de l’année dernière où on avait récolté seulement… 2,2 mm à Uccle.

Du côté des heures d’ensoleillement, ce mois ressemble à un jour sans fin. Au 28 mars, on en avait enregistré que 78h et 52 minutes alors que la normale est de 125h45. L’an dernier, mars 2022 avait explosé les stats de l’IRM avec… 227 heures et 14 minutes de soleil.

Même Philippe Mievis, le météorologue de MeteoBelgique n’avait pas prévu ce temps maussade. Pour la température moyenne, il était dans le bon en annonçant un 6,7º de moyenne alors qu’on était, mercredi, à 7º de moyenne. Par contre, il avait dit que ce serait normal au niveau des précipitations et de l’ensoleillement. Là, on est loin du compte...