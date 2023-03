Alors qu’il était attendu depuis quinze ans, le grand plan alcool interfédéral belge est déjà jugé insuffisant...

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le grand plan alcool interfédéral belge, attendu depuis 15 ans, vient d’être présenté. Il prévoit 75 mesures à mettre en œuvre d’ici fin 2025 afin de limiter la consommation d’alcool et la publicité (surtout chez les jeunes) et aussi à mieux prendre en charge ceux qui souffrent d’un problème d’alcool. Plusieurs associations dénoncent déjà un plan minimaliste. C’est clair qu’il est le résultat d’un compromis entre le monde économique et celui de la santé...