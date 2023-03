Alain Goffin a massacré son épouse Éliane à Ham-sur-Heure: il est condamné à 15 ans de prison

Le 27 avril 2019 à 21h36, c’est Alain Goffin lui-même qui appelle le 101 pour signaler qu’il vient de tuer son épouse, Éliane Abrassart, à mains nues. Ils étaient mariés depuis 52 ans. Un coup de fil extraordinairement froid, détaché, tout comme ses aveux réitérés au premier jour de son procès devant la cour d’assises.

À cause d’Alzheimer…

Depuis le premier jour, Alain Goffin se présente, certes, comme coupable mais il explique son acte par la maladie d’Alzheimer dont souffrait Éliane, une maladie qui rendait la cohabitation difficile voire insupportable : « J’étais à bout, je n’en pouvais plus, j’ai vu rouge et je l’ai frappée » dira-t-il. Un euphémisme : la malheureuse a été rouée de coups de poing avant d’être étranglée durant de longues minutes par son mari, « jusqu’à ce qu’elle ne bouge plus ». Elle a souffert le martyre et elle s’est vue mourir. Éliane Abrassart, 69 ans, était une femme bien, une amie appréciée, une mère aimante et une mamy adorée. Le geste atroce posé par Alain Goffin a entraîné un profond déchirement familial, basé sur un douloureux conflit de loyauté. L’enquête a pourtant démontré que la maladie n’était pas si avancée que ça, Éliane était encore assez autonome, elle souffrait essentiellement de pertes de mémoire. Et Goffin n’a jamais cherché à obtenir de l’aide pour gérer la situation.