Sandrine, victime des attentats de Bruxelles, raconte son parcours du combattant: «Je me sentais du côté des morts, il m’a fallu reconstruire un chemin vers les vivants...»

Sandrine Couturier, directrice d’une association, se trouvait, le 22 mars 2016 à 09h10, dans la deuxième voiture de la rame de métro où se trouvait le kamikaze Khalid El Bakraoui. Elle a livré son témoignage d’une voix douce, posée, ponctué de quelques notes d’humour. « Nous sommes arrivés à la station Maelbeek. J’étais sur mon GSM, je n’ai donc pas vu le jeune homme porteur d’un sac à dos (…) Le métro a redémarré. Je me rappelle me sentir être attirée vers l’avant. À ce moment-là, ça a explosé. Je me souviens de la violence d’un choc sur le haut de ma poitrine et d’avoir vu le toit du wagon qui s’ouvre comme une boîte de conserve. Mon cerveau a alors fonctionné très très vite et je n’avais qu’un seul but : sortir », a relaté la rescapée.

Sandrine a été évacuée en ambulance vers l’Hôpital Militaire de Neder-over-Heembeek. « On a soigné mes brûlures au visage et aux mains (…) Ensuite, mon mari et mes filles sont venus me chercher et on a fondu en larmes dans les bras les uns des autres », a-t-elle décrit, photos d’elle le visage rouge et gonflé à l’appui, prises à l’hôpital. La victime s’est ensuite rendue tous les jours auprès de son médecin pour soigner ses brûlures et enlever les petits éclats métalliques logés dans son visage. « Il m’en reste encore », précise-t-elle. Sandrine avait également un tympan perforé et subit une perte auditive permanente.