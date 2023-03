Un chien sauvé d’un appartement touché par un incendie au centre de Bruxelles: «Ils avaient oublié une casserole sur la cuisinière»

Les habitants de l’appartement concerné, situé au deuxième étage de l’immeuble, n’étaient pas chez eux, mais c’est un voisin qui a entendu la sirène du détecteur de fumée et qui a prévenu les secours.

Il n’y a pas eu de blessés, mais les pompiers ont dû sauver un animal domestique, un chien, qui se trouvait dans l’appartement. «Cet incident prouve une fois de plus l’utilité d’un détecteur de fumée», a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

«Nous avons forcé la porte d’entrée et étouffé rapidement l’incendie», a déclaré le porte-parole. «Les résidents absents avaient oublié une casserole sur la cuisinière. Pendant les opérations de recherche et de sauvetage, le fidèle compagnon à quatre pattes des habitants a été emmené. Le chien a été confié aux bons soins du gérant d’un café qu’il connaît bien pour se remettre de ses émotions et attendre ses maîtres».