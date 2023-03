Les ex-présidents de la Chambre rembourseront en partie les compléments de pension indûment versés: «Aujourd’hui, le Bureau a mis un terme à des décisions illégales et inadmissibles!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le Bureau de la Chambre, l’organe qui gère l’assemblée parlementaire, a décidé, mercredi, à l’unanimité de procéder au retrait des décisions du Collège des questeurs du 3 mars 1998 qui avaient mis en place le système des indemnités (pensions) qui font couler tant d’encre. L’objectif est d’obtenir, le plus vite possible, la récupération des montants indûment versés aux anciens présidents de l’assemblée parlementaire et aux anciens fonctionnaires généraux.