Un concert en hommage à Louis Armstrong, au Conservatoire, à Verviers

Le samedi 15 avril, le Centre culturel de Verviers et le Conservatoire proposeront un spectacle d’« En fanfare » intitulé « Little Louis ». Il s’agira d’un hommage à Louis Armstrong, musicien de légende, qui a été un des grands propagateurs du jazz, en tant que trompettiste, mais aussi chanteur à la voix rauque. Il a été aussi un des maîtres du scat, un style basé sur l’improvisation et nous a légué des morceaux tels que What a wonderful world. On l’évoquera à travers ses œuvres de jeunesse.

Ce sera le 15, à 20h, au Conservatoire de Verviers. Réservations au 087/39.30.60. Il en coûtera 12 €, mais 10 pour un membre d’un groupe d’au moins 4 personnes et 7 pour un élève du Conservatoire.