P1: Andenne récupère les trois points contre Beauraing et redevient 14e

Par Une plainte émanait au sujet de l’absence de deux joueurs de -21 ans sur la feuille de match des Andennais lors du match à Beauraing, remporté par les Oursons en janvier (1-2). Le C.P. namurois avait donné gain de cause aux Beaurinois et sanctionné les Andennais d’un score forfait.Les Mosans ont eu recours à un avocat qui a défendu le dossier en invoquant un vice de procédure, à l’instar de l’affaire Liège-Dender en N1 la saison dernière. L’affaire a été à nouveau traitée ce mercredi soir par le comité d’appel de l’ACFF qui a donné raison aux Andennais, contents de cette offrande vu la situation de l’équipe en P1.Au classement, cette décision fait quitter la lanterne rouge aux Andennais. Trois points supplémentaires qui les font remonter à la 14e place actuelle (18 pts), actuellement sécurisée puisque Couvin n’est pas descendant en D3.Evelette compte 17 points et Haversin 16.De son côté, Beauraing passe de 40 à 37 pts, reste septième mais peut dire adieu au tour final!Fin du dossier?