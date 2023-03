La Maison Speranza de Stavelot récolte des fonds lors d’un concert caritatif

La Maison Speranza organise un concert caritatif offert par deux chorales : les Artisans Réunis et la Cavatine. L’ASBL, créée en 2021, doit réaliser des travaux d’aménagements importants pour accueillir huit personnes de la région. Quatre porteuses d’une déficience intellectuelle, quatre autres actives. Il s’agit d’une maison de vie partagée où chacun bénéficiera d’une chambre individuelle et d’espaces communs pour partager des temps de vie, des repas et des animations.

Le concert se déroulera le dimanche 16 avril à 15h30 à l’église Saint-Sébastien de Stavelot. L’entièreté des bénéfices ira à la Maison Speranza.