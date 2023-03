Le socialiste Lucien Bauduin conforté comme bourgmestre de Lobbes, malgré le récent scandale

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

La semaine dernière, la petite commune de Lobbes a été secouée par des accusations portées par une bonne partie des membres du personnel à l’encontre du mayeur Lucien Bauduin (PS). Dans une missive envoyée à la médecine du travail, ceux-ci dénonçaient leur surcharge de travail et mettaient en exergue l’attitude dénigrante voire insultante du bourgmestre, selon eux.

Hasard du calendrier : une importante séance du conseil communal se tenait ce mercredi soir. Pour rappel, jusqu’à présent, la majorité politique était constituée d’une tripartite PS-Lob 2.0 et Ecolo. Ce dernier avait décidé de se retirer, avant même l’éclatement du « scandale », et un nouveau pacte devait être voté entre le PS et Lob 2.0.