Une journée dédiée à Georges Lemaître, «père du Big Bang», au PBA à Charleroi

En début de soirée, le professeur Vincent Blondel, recteur de l'UCLouvain, remettait, à la salle des Congrès du PBA, le Prix international Georges Lemaître au professeur Sheperd S. Doeleman. Cet astrophysicien américain, désigné comme l'une des 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine Times en 2019, a réalisé la première photographie d'un trou noir supermassif, un objet céleste pourtant invisible qui ne diffuse pas de lumière. Une conférence à la grande salle du PBA (remplie principalement d'étudiants), mise sur pied par la Cité des Métiers, réunissait ensuite Véronique Dehant (astronome et géophysicienne), Christophe Galfard (scientifique et écrivain), l'astronaute italienne Samanta Cristoforetti et l'ingénieur wallon Raphaël Liégeois, appelé à devenir le troisième astronaute belge de carrière. « Cette journée était une « première » qui pourrait à l'avenir se muer en un événement annuel des sciences à Charleroi », notait le bourgmestre Paul Magnette.