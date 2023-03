Temps nuageux ce jeudi avec des averses de plus en plus fréquentes: la météo région par région

L’institut prévoit dans l’après-midi le retour d’un temps plus calme avec des éclaircies sur le nord-ouest.

La nébulosité sera variable à abondante. Les averses déjà présentes en matinée devraient devenir plus nombreuses et s’accompagner de quelques coups de tonnerre l’après-midi. Sur la partie nord-ouest, le temps deviendra plus sec en cours d’après-midi avec progressivement de plus larges éclaircies depuis le littoral.