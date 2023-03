Avec 10.000 décollages en 2022, la Belgique enregistre un record de vols en jets privés: «Il est scandaleux que l’UE donne aux ultra-riches un laissez-passer pour continuer à polluer aux dépens de la planète»

L’association environnementale Greenpeace dénonce jeudi «une augmentation alarmante des vols en jet privé» en Belgique «en contradiction complète avec toutes les données scientifiques relatives au climat», alors qu’en 2022, 10.618 vols ont été relevés au départ de la Belgique, soit 52 % de plus que l’année précédente. L’ONG milite pour que ces aéronefs soient purement et simplement interdits et pour une «tolérance zéro à l’égard des émetteurs de luxe irresponsables».

Les liaisons les plus populaires s’opèrent entre Bruxelles et Londres (647 vols), suivies par Bruxelles-Paris (545 vols) et Bruxelles-Genève (407 vols). Il y a eu 204 vols intérieurs entre Bruxelles et Anvers, dont les aéroports sont séparés par une quarantaine de kilomètres. Mais les sauts de puces les plus courts depuis la Belgique concernent les liaisons Courtrai-Lille, pour un vol de 27,8 km (239 vols) et Liège-Maastricht pour un vol de 37 km (62 vols).