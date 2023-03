Accord du Parlement australien pour limiter les émissions des gros pollueurs: «C’est la première fois que la réduction des émissions de gaz à effet de serre est inscrite dans la loi du pays»

L’Australie a adopté jeudi des lois sur le climat ciblant les plus gros pollueurs, qui forceront les mines de charbon, fonderies et raffineries à réduire leurs émissions d’environ 5% par an.

«C’est la première fois que la réduction des émissions de gaz à effet de serre est inscrite dans la loi australienne», a déclaré à l’AFP Tommy Wiedmann, expert en développement durable à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud.