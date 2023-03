Accord dans l’Union européenne pour atteindre 42,5% d’énergies renouvelables d’ici 2030

Des objectifs spécifiques sont définis pour certains secteurs où la transition est jugée trop lente jusqu’ici : les transports, l’industrie, le bâtiment, chauffage et refroidissement urbains.

L’objectif global se traduit en objectifs contraignants ou indicatifs par État, avec certaines flexibilités dans les calculs. Sous pression de la France, pro-nucléaire, une telle flexibilité serait ainsi prévue dans les calculs de la part d’hydrogène renouvelable utilisée dans l’industrie, que les États se devront d’atteindre.

Cette flexibilité permettrait in fine d’intégrer dans le calcul de l’hydrogène « rouge », produit à partir du nucléaire, mais sous des conditions si restrictives que seul un pays (la Suède) pourrait actuellement se le permettre, a maintenu en conférence de presse le rapporteur du Parlement européen, l’Allemand Markus Pieper (PPE). « La poussée des pro-nucléaire a été réduite », assure-t-il.

Dans les transports, un secteur où il a été difficile de réaliser les objectifs précédents, les États devront choisir entre deux objectifs contraignants : une réduction de 14,5 % de l’intensité des gaz à effet de serre ou une part de 29 % d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie de ce secteur. Les États devront promouvoir les « biocarburants avancés » (dérivés de matières premières non alimentaires) et « carburants renouvelables d’origine non biologique », comme l’hydrogène.

Les États membres seront appelés à désigner des zones géographiques d’« accélération des renouvelables », dans lesquelles les projets de production d’énergie renouvelable bénéficieront de procédures simplifiées et accélérées (maximum 18 mois) et pourront plus difficilement être contestés juridiquement.

Un élément fortement critiqué par les associations de défense de l’environnement est la place laissée à la combustion de bois pour obtenir de l’énergie issue de la biomasse. Le Parlement européen souhaitait limiter drastiquement cette pratique, mais a dû mettre de l’eau dans son vin, et l’accord préliminaire parle désormais d’un principe « d’utilisation en cascade », selon lequel le bois devrait en premier lieu être utilisé là où sa valeur ajoutée (« économique et environnementale ») est la plus élevée, soit, pour le bois rond de qualité, les produits fabriqués en bois (meubles, etc.).

Un non-sens pour le WWF. « Face à l’opposition du Conseil, menée par la Suède, les négociateurs ont abandonné la proposition du Parlement de plafonner la quantité de biomasse ligneuse primaire qui peut compter dans l’énergie renouvelable. Ils se sont accordés sur des dispositions faibles sur le principe de cascade, avec une longue liste d’exceptions, ce qui veut dire qu’on va poursuivre le ’business as usual’», indique l’organisation jeudi dans une réaction. Le WWF regrette aussi que le texte ne prévoit pas d’exclusion totale des projets de barrages pour la production d’énergie hydroélectrique, un choix qui est laissé aux États membres.