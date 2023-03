Oxfam épingle les violations de droits humains dans l’importation d’agrocarburants

«Malgré des preuves irréfutables, la Belgique continue de violer les droits humains au Pérou et au Brésil en important des agrocarburants», dénonce l’ONG dans un communiqué jeudi.

Le pays a importé des agrocarburants de 75 pays différents, dont le Brésil et le Pérou, entre 2018 et 2022. A titre de comparaison, Oxfam avance qu’au Brésil, 8,6 millions d’hectares de canne à sucre sont plantés, soit plus de deux fois la superficie de la Belgique.