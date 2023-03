Dix joueurs du PSG dans le top 10: les plus gros salaires de Ligue 1 révélés par un grand quotidien français (photo)

Comme chaque année, le quotidien l’Equipe a dévoilé les 30 meilleurs salaires de Ligue 1, cette saison. Ces chiffres sont donnés en bruts et dans ce classement, pas vraiment de réelle surprise. Le top 10 est largement dominé par les joueurs du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé est le joueur le mieux payé de Ligue 1 avec 6 millions mensuels, devant Neymar et ses 3,75 millions et Messi et ses 3,375 millions. Sept autres joueurs du club de la capitale complètent le Top 10 tandis que Wissam Ben Yedder est le premier joueur non parisien à figurer dans ce classement. L’attaquant monégasque gagne 650.000 € par mois en brut.