« Honteux», «Ça se fait pas», «Dégouté»: Stromae annule un concert trois heures avant qu’il ne commence, les fans sont en colère

Alors si certains comprennent que l’état de santé de Stromae le pousse à annuler, mais beaucoup auraient préféré le savoir plus tôt. « Stromae il annule pour des raisons médicales ok d’accord pas de souci mais prévenir les gens 3h avant je trouve que ça se fait pas c’est quel genre de respect ? », « Mon frère a déjà payé l’hôtel et là je reçois un mail comme quoi le concert Stromae est annulé. On est au courant 3h avant que ça comment ?!! », « Décidément ces gens ne vivent pas dans le même monde que leurs fans! Il aurait pu annuler ce matin ça aurait évité les déplacements! Honteux », ou encore « On était sur la route depuis Poitiers pour le concert de Stromae... à 30min d'arrivée, on apprend que c'est annulé... on est dégoûté 1h30 aller et 1h30 retour pour rien », peut-on notamment lire sur Twitter. Si tout va bien, Stromae devrait être le 13 avril à Amsterdam. Assurera-t-il le show ou préviendra-t-il quelques heures avant que son état de santé ne lui permet pas de monter sur scène ?