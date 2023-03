La fonte de l’Antarctique impacterait les océans «pendant des siècles» selon une étude

Selon cette étude, des billions de tonnes d’eau froide, très salée et riche en oxygène coulent chaque année autour de l’Antarctique, envoyant un courant d’eau profonde vers le nord, dans les océans Indien, Pacifique et Atlantique.

Toutefois, les volumes plus importants de glace fondante rendent les eaux antarctiques moins denses et moins salées, ce qui ralentit la circulation des eaux profondes et a des conséquences sur le climat, le niveau de la mer et les écosystèmes marins.

«Si les océans avaient des poumons, ce serait l’un d’entre eux», a déclaré Matthew England.