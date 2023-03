La traditionnelle chasse aux œufs d’Uccle revient le samedi 8 avril

« Les cloches sont déjà en route pour la traditionnelle Chasse aux œufs uccloise dans le cadre enchanteur du Parc de Wolvendael. Cette activité qui plaît tant aux parents qu’aux enfants est l’occasion de vivre un moment unique et magique en famille. Cette année, nous mettons aussi nos commerces à l’honneur en offrant des Chèques Commerces en échange des œufs bonus. Une jolie manière de soutenir le tissu économique local et mettre le savoir-faire ucclois en avant », commente Valentine Delwart (MR), échevine de la Jeunesse.

« La Chasse aux œufs, c’est une vraie tradition à Uccle. Petits et grands se retrouvent pour récupérer le maximum d’œufs en chocolat ! Cette activité ludique est finalement à l’image de notre commune : une commune où de nombreuses activités en plein air sont possibles et où toutes les générations sont les bienvenues, participent et créent ainsi un lien social », déclarent Aurélie Czekalski (MR), présidente du Service Ucclois de la Jeunesse et Yannick Franchimont (Ecolo), administrateur délégué.