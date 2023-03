Hadja Lahbib va incarner une juge dans la nouvelle série de la RTBF, «Attraction» (photo)

Ça pour une surprise ! Personne ne l’avait annoncé, et voilà qu’on découvre qu’Hadja Lahbib, ancienne présentatrice des JT de la RTBF, va incarner une juge dans la série « Attraction ». Et non, ce n’est pas un poisson d’avril. Les deux premiers épisodes seront diffusés le dimanche 2 avril sur la Une à 20h55.

Dans « Attraction », une mort survient dans le même hôtel que celui où loge son mari, la suspicion vient perturber le doux quotidien d’Agathe (Laura Sepul). Et si l’homme qu’elle aime n’était pas celui qu’il prétend être ? C’est le point de départ de cette nouvelle série belge créée par Barbara Abel.