Le parlement turc vote ce jeudi la candidature de la Finlande à l’Otan

La Turquie est le dernier pays à approuver l’adhésion de la Finlande après la ratification lundi par le parlement hongrois.

M. Erdogan bloquait depuis mai 2022 l’entrée dans l’Alliance atlantique du pays nordique et, plus encore, de son voisin suédois.

La Turquie accuse notamment Stockholm de passivité face à des «terroristes» kurdes réfugiés en Suède, réclamant des extraditions sur lesquelles le gouvernement n’a pas le dernier mot.

La Finlande, soumise à une neutralité forcée par Moscou après sa guerre avec l’Union soviétique lors du deuxième conflit mondial, partage la plus longue frontière européenne (1.340 km) avec la Russie, derrière l’Ukraine.

Le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg avait «salué» l’annonce faite par M. Erdogan et jugé que «la chose la plus importante est que la Finlande et la Suède deviennent rapidement membres à part entière de l’Otan, et non pas qu’elles adhèrent exactement en même temps».

La situation est plus délicate pour la Suède, qui fait toujours face aux objections d’Ankara.

«Il n’y a eu aucune mesure positive prise par la Suède en ce qui concerne la liste des terroristes», a encore déploré vendredi M. Erdogan, évoquant plus de 120 demandes d’extraditions formulées par Ankara.

L’autodafé d’un Coran par un extrémiste dans la capitale suédoise, en janvier, avait conduit à la suspension des pourparlers entre Ankara, Helsinki et Stockholm.