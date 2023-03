Eden Hazard laisse une très mauvaise impression lors d’un match amical avec le Real Madrid: «Surclassé physiquement»

Fin de la trêve internationale et le mois d’avril s’annonce chargé pour le Real Madrid. Entre Coupe du roi, Ligue des Champions et Liga, Carlo Ancelotti aura besoin de tout son effectif et peut-être d’Eden Hazard.

Et pour se préparer au match contre Valladolid, le Real Madrid a affronté la Castilla (équipe de jeunes) ce mercredi mais tout ne s’est pas forcément bien déroulé pour Eden Hazard.