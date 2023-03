Les images glaçantes d’un jeune adolescent belge qui menace un camarade avec un couteau sous la gorge inquiètent: «Dis pardon et on te laisse tranquille»

La police a déjà ouvert une enquête pour retrouver toutes les personnes impliquées. Elles ont pu être identifiées. « Nous sommes au courant de cet incident grave et avons déjà reçu les images », déclare Lien Depoorter, porte-parole de la police de Bruges. « Nous sommes extrêmement préoccupés par le fait que des personnes aussi jeunes soient impliquées dans cette affaire. Nous donnons donc la priorité à l’enquête, qui est d’ailleurs déjà bien avancée ».

Ces images sont troublantes et ont été filmées dans une rue commerçante très fréquentée de Bruges. On y voit deux jeunes garçons dont l’un menace avec un couteau sous la gorge de l’autre. Le tout pendant qu’une tierce personne filme.

Les images ne sont pas récentes, mais ont refait surface sur le net. Alors que l’agresseur avance plusieurs fois le couteau sous la gorge de l’autre garçon, on l’entend dire « Put*** de chien, excuse-toi et on te laisse tranquille. Il faut que tu dises ‘désolée Maxime’ ».